FW Hünxe: Baum zerreißt Stromleitung

Gestern Abend, am 12. August 2022 um 18:11 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in den "Gansenbergweg" alarmiert. Ein Baum war umgestürzt und hatte sich lose in einem anderem Baum verfangen. Die Drehleiter der Feuerwehr Dinslaken wurde zur Einsatzstelle nachgefordert. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer über Land verlaufenden Stromleitung musste zusätzlich der Energieversorger zur Einsatzstelle bestellt werden, um ein sicheres Arbeiten mit der Drehleiter möglich zu machen. Noch bevor die Leitung freigeschaltet werden konnte, hatte sich der lose Baum gedreht, fiel zu Boden und durchtrennte dabei die Niederspannungs-Stromleitung. Nachdem der Energieversorger die Leitung freigeschaltet hatte konnte dieser mittels Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt werden. Ein weiterer Baum, der sich ebenfalls in einem anderen verfangen hatte, wurde mittels Seilwinde des Rüstwagens aus dem Wald gezogen und beseitigt. Der Einsatz endete abschließend um 20:17 Uhr.

