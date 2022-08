Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Erneuter Waldbrand

Hünxe (ots)

Heute, am 11. August 2022 um 17:43 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen erneut in das Waldgebiet am "Opschlagweg" alarmiert. Das Feuer, welches diesmal im Waldstück am "Lindhagenweg" lag, hatte sich auf eine Größe von 150 Quadratmeter ausgebreitet. Die Brandbekämpfung wurde mit D-, und C-Rohren durchgeführt. Auch heute musste das Löschwasser mit Fahrzeugen im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht werden. Das Feuer war nach guten 1,5 Stunden endgültig gelöscht und die Feuerwehr rückte wieder ein.

