FW Hünxe: Gasgeruch in Wohngebäude

Gestern Abend, am 1. August 2022 um 20:14 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Gasgeruch" in den "Oprielshof" alarmiert. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz und Messgerät das Gebäude, konnte aber keine Veränderungen in der Atemluft messen. Die Hauptgasleitung im Gebäude wurde geschlossen und ein Techniker des Gasversorgers zur Einsatzstelle bestellt. Unter Auflagen wurde die Einsatzstelle an die Bewohner des Gebäudes übergeben. Der Einsatz endete um 21:03 Uhr.

