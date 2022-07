Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmeinsätze mit Personenschaden

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 30.06.2022 ab 19:12 Uhr, wurden die vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe zu insgesamt 54 Sturm bedingten Einsätzen alarmiert. Gründe waren umgestürzte Bäume - auch auf Hochspannungsleitungen und Wasser im Keller. Ein Baum fiel auf einen fahrenden Traktor. Die Person, welche im Traktor saß, musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus, zur weiteren Abklärung, transportiert werden. Insgesamt waren 51 Einsatzkräfte über 4,5 Stunden im Einsatz. Unterstütz wurde die Feuerwehr Hünxe, in Teilen, durch Kräfte der Feuerwehr Voerde und den Teleskopmast der Feuerwehr Wesel.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell