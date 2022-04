Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe (ots)

Heute, am 23. April 2022 um 13:34 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in den Ortsteil Hünxe alarmiert. In einer Pflegeeinrichtung hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Grund für das Auslösen wurde schnell gefunden, ein Schadensereignis lag aber nicht vor. Der Einsatz endete um 14:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell