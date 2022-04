Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Garagenbrand in Hünxe

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute, am 03. April 2022 um 13:58 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen in die Straße "in der Aue" im Ortsteil Hünxe zu einem Garagenbrand alarmiert. Dort brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine Garage in voller Ausdehnung. Der Löschangriff wurde durch 2 Trupps unter Atemschutz durchgeführt, mit nachfolgenden Belüftungsmaßnahmen. Eine verletzte Person mit vermutlicher Rauchgasvergiftung wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der Einsatz endete um 14:45 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell