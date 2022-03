Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr zu Gast in der Grundschule

Hünxe (ots)

Am heutigen Dienstag waren Feuerwehrleute der Einheit Drevenack in den Klassen 2 und 4 der Otto-Pankok-Schule in Drevenack zu Gast, um den Kindern das richtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln. Der Tag begann für alle Schüler spektakulär mit einer unangekündigten Räumungsübung wegen eines Feueralarms. Im Anschluss wurde mit speziellen Modellen und ungefährlichem Rauch erläutert, warum Rauchmelder so wichtig sind, warum Feuerwehrleute sich in brennenden Häusern immer tief am Boden bewegen und dass ein Notruf auch von Schulkindern schon richtig abgesetzt werden kann. Abgerundet wurde der Vormittag mit der Besichtigung des großen Löschfahrzeuges auf dem Schulhof. Normalerweise wird diese Schulung jedes Jahr durchgeführt, sodass jedes Kind im Laufe der Grundschulzeit zwei Mal in den Kontakt mit der Feuerwehr kommt. In den vergangenen zwei Jahren musste sie jedoch aufgrund der Pandemie bedauerlicherweise ausfallen.

