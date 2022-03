Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall in Bruckhausen

Hünxe (ots)

Gestern, am 21. März 2022 um 17:11 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad in die "Dinslakener Straße" alarmiert. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Eine am Unfall beteiligte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Einsatz endete, für die Einheit Bruckhausen, um 19:07 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell