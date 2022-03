Hünxe (ots) - Gestern, am 11. März 2022 um 09:39 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. Zugang zur Wohnung wurde gewaltlos durch Angehörige geschaffen. Eine Person musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einheit Bruckhausen leistete noch Tragehilfe. Der Einsatz endete um 10:39 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr ...

