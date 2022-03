Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brennt Radlader

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 12. März 2022 um 09:40 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck in die "Marienthaler Straße", alarmiert. Dort stand ein großer Radlader am Straßenrand im Vollbrand, 50 Quadratmeter Wiese brannten ebenfalls. Die ersteintreffende Einheit Drevenack schickte umgehend zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren vor. Das Feuer wurde zügig unter Kontrolle gebracht. Abschließend wurde noch Löschschaum zum Einsatz gebracht. Der Einsatz endete für die Einheit Drevenack um 11:15 Uhr. Die Einheit der Feuerwehr Schermbeck verblieb noch weiter an der Einsatzstelle. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell