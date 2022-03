FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel in Keller

Hünxe (ots) - Noch gestern Abend, am 20. Februar 2022 um 22:29 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zu einem weiteren Sturmschaden in die Straße "Loosenberge", alarmiert. Ein Baum war auf eine Garage gestürzt. Maßnahmen mussten durch die Feuerwehr nicht ergriffen werden, so dass der Einsatz um 22:49 Uhr endete. Heute Morgen, am 21. Februar 2022 um 07:07 Uhr, wurde die Einheit Drevenack erneut zu einem umgestürzten Baum ...

mehr