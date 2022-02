Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Kellerbrand in Hünxe

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 26. Februar 2022 um 21:46 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Kellerbrand" in die Straße "Hünxer Heide", alarmiert. Im Keller eines Gebäudes war ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstanden. Zwei Trupps wurden unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 23:07 Uhr. Personen kamen nicht zu Schaden.

