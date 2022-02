Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum droht auf Straße zu stürzen

Hünxe (ots)

Heute, am 13. Februar 2022 um 15:53 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in den "Krudenburger Weg", alarmiert. Ein entwurzelter Baum, welcher in eine andere Baumkrone gestürzt war, drohte auf die Straße zu fallen. Mittels Kettensäge und Mehrzweckzug wurde der Baum beseitigt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 17:28 Uhr.

