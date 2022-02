Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brennender Mülleimer in Gebäude

Hünxe (ots)

Gestern Nachmittag, am 12. Februar 2022 um 16:30 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in die Straße "Bensumskamp" zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, alarmiert. In dem Objekt brannte ein Mülleimer, welcher durch die Feuerwehr mit einem Kleinlöschgerät gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 17:16 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell