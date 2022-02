Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz durch Brandgeruch

Hünxe (ots)

Heute Mittag, am 12. Februar 2022 um 12:05 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Elektroanlagenbrand" in die "Hünxer Straße" alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude wurde unklarer Brandgeruch wahrgenommen, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Während der Erkundung stellte sich heraus, dass es im Küchenbereich einer Wohnung zu einer Verrauchung gekommen war, welche durch den Bewohner schon selbstständig behoben worden war. Das Gebäude wurde durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr belüftet. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 12:39 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell