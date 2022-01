Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 23. Januar 2022 um 22:14 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in die Straße "Högemannshof" alarmiert. In einem dort liegenden Objekt hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Während der Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, so dass die alarmierten Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken konnten. Der Einsatz endete um 22:37 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell