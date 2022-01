Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand in Garage

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 22. Januar 2022 um 19:53 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Gelöschtes Feuer" in den "Schwarzensteiner Weg" alarmiert. In einer Garage war es zu einem Brand gekommen, welcher durch den Eigentümer schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Die letzten Glutnester wurden durch die Feuerwehr mit einem C-Rohr abgelöscht und der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete nach Abschluss aller Maßnahmen um 20:49 Uhr.

