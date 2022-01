Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: PKW Brand

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 10. Januar 2022 um 17:58 Uhr, wurde die Einheit Hünxe auf den Rastplatz "Hünxe-Ost" alarmiert. An einem zuvor auf der Autobahn verunfallten und durch die Polizei auf den Rastplatz geführten PKW war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Durch die Einheit Hünxe wurde umgehend der Brandschutz sicher gestellt. Des Weiteren wurden Sicherungsmaßnahmen am und um den verunfallten PKW ergriffen. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 18:35 Uhr.

