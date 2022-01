Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 9. Januar 2022 um 05:48 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Straße "In den Elsen" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle verschafften sich die alarmierten Kräfte der Feuerwehr über ein Fenster Zugang zur Wohnung und konnten die in der Wohnung wohnende Person antreffen. Eine weitere Versorgung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst war nicht nötig. Der Einsatz endete abschließend um 06:35 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell