Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden

Hünxe (ots)

Heute Nacht, am 9. Januar 2022 um 04:58 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in den "Römerweg" alarmiert. In den Keller eines Wohnhauses war Wasser eingedrungen. Dieses wurde mittels Tauchpumpe abgepumpt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 06:23 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell