Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baustellentoilette in Dorfteich

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

In der letzten Nacht, am 4. Dezember 2021 um 23:31 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zum Dorfteich alarmiert. In diesem schwamm eine Baustellentoilette, welche von der Feuerwehr mittels Einreißhaken geborgen wurde. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 00:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell