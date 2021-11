Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Am Abend des 26.11.2021 um 17:33 Uhr wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Kirchstraße alarmiert. Während der Erkundung öffnete die Person, welche in der Wohnung wohnt, eigenständig die Wohnungstür. Die Person wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 18:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell