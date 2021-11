Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandeinsatz am Abend

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 14. November 2021 um 20:31 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Feuer - Person in Gefahr" in den Ortsteil Drevenack, in die "Buchenstraße", alarmiert. Es stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung des Hauses zu einem Entstehungsbrand gekommen war, welcher durch eingreifen der Hausbewohner unterbunden worden ist. Das Brandgut wurde durch die Feuerwehr nach außen gebracht und die Wohnung belüftet. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 21:18 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell