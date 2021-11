Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Gestern, am 13. November 2021 um 14:29 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Straße "Danziger Platz" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle musste die Feuerwehr die Wohnung gewaltsam öffnen. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und der Rettungsdienst. Der Einsatz endete, für die Feuerwehr, um 15:02 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell