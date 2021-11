Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zwei Einsätze in Folge

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am 4. November 2021 um 12:26 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in den "Hohlbachweg" alarmiert. Der Kraftstofftank eines Fahrzeugs war beschädigt und der Inhalt ausgelaufen. Das Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe und die "Untere Wasserbehörde" wurden zur Einsatzstelle gerufen. Aufgrund eines weiteren Einsatzes, einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Industrie- und Gewerbepark Bucholtwelmen, rückte die Einheit Hünxe von der Einsatzstelle ab. In dem Objekt, in welchem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, konnte nach ausgiebiger Erkundung kein Schadensereignis festgestellt werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 14:00 Uhr. Zum zweiten Einsatz wurden die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen ebenfalls alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell