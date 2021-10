FW Hünxe: Einsatz PKW Brand Wilhelmstraße

Feuerwehr Hünxe

Die Einheit Hünxe wurde am frühen Morgen des 27.10.2021 um 4.30 Uhr zu einem PKW Brand an die Wilhelmstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar mittels Schnellangriff gestartet. Die verunfallte Person verstarb an der Einsatzstelle. Nach Abschluss aller Maßnahmen endete der Einsatz um 06.30 Uhr.

