Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unterstützung Rettungsdienst durch Tragehilfe

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe hat am 23.10.2021 um 09.13 Uhr den Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken bei einem Einsatz an der Wilhelmstaße unterstützt. Es wurde Tragehilfe geleistet und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

