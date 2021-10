FW Hünxe: Tier in Not

Feuerwehr Hünxe

Am 8. Oktober 2021 um 13:47 Uhr wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Tier in Not" in den "Voerder Weg" alarmiert. Ein Pferd lag in einem Graben und wurde durch die Reiterin betreut. Umgehend wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert. Der Einsatz endete um 14:27 Uhr, nachdem das Pferd wieder aufgestanden war. Ebenfalls vor Ort war ein Tierarzt.

