Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Fahrzeugbrand

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am 7. Oktober 2021 gegen 16:20 Uhr wurde die Einheit Hünxe zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand mit unklarer Ortsangabe auf die Rastanlage an der BAB 3 in Hünxe alarmiert. Während zeitgleich Kräfte der Feuerwehren aus Dinslaken und Wesel die BAB 3 abfuhren kontrollierte die Einheit Hünxe die Rastanlage. Ein brennendes Fahrzeug wurde nicht gefunden, so dass die Einheit Hünxe nach circa 30 Minuten wieder einrücken konnte ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell