FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Gestern, am 6. Oktober 2021 um 02:26 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den "Waldweg" alarmiert. Vor Ort mussten sich die alarmierten Kräfte der Feuerwehr über eine Steckleiter Zutritt zur Wohnung verschaffen. Die Einsatzstelle wurde an den Rettungsdienst übergeben, welcher die betroffene Person zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportierte. Der Einsatz endete um 02:53 Uhr.

