FW Hünxe: Tierrettung am Abend

Hünxe (ots)

Bereits am 30.09.2021 gegen 19:15 Uhr wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Tier in Not" in die "Hauptstraße" alarmiert. Eine Katze saß in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden fest. Nachdem eine Zugangsöffnung geschaffen worden war und das Tier mit einer Wärmebildkamera lokalisiert werden konnte, wurde es durch die Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Der Einsatz endete um 22:00 Uhr. Ebenfalls vor Ort war das Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell