FW Hünxe: Verkehrsunfall in Bruckhausen

Hünxe (ots)

Gestern, am 24. September um 19:29 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" in den "Bergschlagweg" alarmiert. Ein fahrender PKW war umgestürzt und blieb auf der Seite liegen. Die im PKW befindliche Person musste durch die Feuerwehr, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, unter Einsatz von schwerem technischen Gerät befreit werden. Der Einsatz endete nach Abschluss aller Maßnahmen um 21:16 Uhr. Die schwerverletzte Person wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der "Bergschlagweg" wurde für die Einsatzdauer durch die Polizei für den Verkehr gesperrt.

