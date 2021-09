Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer - Person in Gefahr

Hünxe (ots)

Heute Mittag, am 06. September 2021 um 12:50 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Feuer - Person in Gefahr" in den "Sternweg" in Bruckhausen alarmiert. In einem Mehrparteienwohnhaus wurde ein Brand im ersten Obergeschoss gemeldet. Ob sich noch Personen im Gebäude befanden, war zunächst unklar, so dass umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Personensuche ins Gebäude geschickt wurde. Dieser konnte schlussendlich Entwarnung geben, es befand sich niemand im Gebäude. Der Grund für die starke Rauchentwicklung befand sich im Küchenbereich und konnte ohne Löschmaßnahmen entfernt werden. Der betroffene Gebäudeteil wurde anschließend durch die Feuerwehr belüftet. Insgesamt waren zwei Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 14:13 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell