Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Hindernis auf Fahrbahn

Hünxe (ots)

Gestern, am 14. August 2021 um 02:38 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Hindernis" in die Minnekenstege alarmiert. Ein dicker Ast eines Baumes war angebrochen und ragte in die Fahrbahn hinein. Dieser wurde durch die Feuerwehr vom Baum abgelöst und die Gefahrenstelle beseitigt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 03:24 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell