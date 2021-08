Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Zimmerbrand

Hünxe-Bruckhausen (ots)

Am 11. August 2021 um 19.05 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" an die Straße "Am tiefen Steg" alarmiert. Nach kurzer Erkundung wurde als Ursache ein technischer Defekt im Backofen festgestellt, es bestand kein Handlungsbedarf durch die Feuerwehr. Die Einsatzstelle wurde an den Mieter übergeben. Der Einsatz endete um 20.36 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell