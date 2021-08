Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Eingeschlossene Person aus Fahrzeug befreit

Hünxe (ots)

Heute, am 5. August 2021 um 17:31 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Auf dem Marktplatz in Hünxe war eine sehr junge Person in einem Fahrzeug eingeschlossen. Die Türen des Fahrzeugs konnten von außen, manuell, nicht geöffnet werden, so dass die Feuerwehr, im Beisein des Fahrzeugeigentümers, einen Zugang ins Fahrzeug schaffte. Die eingeschlossene Person konnte nach Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. Der Einsatz endete um 17:58 Uhr.

