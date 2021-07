Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wechsel in der Einheitsführung Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe

Am 17.07.2021 ernannte der Leiter der Feuerwehr Hünxe, Stephan Hinz-Sobottka, die neuen Einheitsführer Dominik Friebe und Roy Krebbing der Löschgruppe Bruckhausen. Einheitsführer Brandinspektor Dominik Friebe und Stellvertreter Hauptbrandmeister Roy Krebbing sind bereits seit der Jugendfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe aktiv und haben ihre Lebensmittelpunkte in Hünxe-Bruckhausen. Gleichzeitig dankte er auch der scheidenden Einheitsführung für die geleistete Arbeit. Die vorherige Einheitsführung bestand aus Brandoberinspektor Ingo Listl, der seit 2008 im Amt war und seinem Stellvertreter Thomas Scholz, der bereits seit dem Jahr 2000 als Stellvertreter für die Löschgruppe Bruckhausen aktiv war. Beide haben bereits früh den Weg geebnet für Nachwuchs in der Einheitsführung. Unter Ihrer Führung wurde das Gerätehaus umgebaut und 2 neue Feuerwehr Fahrzeuge in Dienst gestellt. Auch Vertreter der Gemeinde Hünxe überbrachten einen Dank an Ingo Listl und Thomas Scholz für ihre geleistete Arbeit und beglückwünschten die neuen Einheitsführer zu ihrer Ernennung. Symbolisch wurde an diesem Tag das Strahlrohr als Staffelstab übergeben.

