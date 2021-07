Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöster Heimrauchmelder

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute, am 22. Juli 2021 um 18:27 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen in den "Schillerweg" in Bruckhausen alarmiert. In einem Wohnhaus hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr mussten sich Zugang zum Wohnbereich verschaffen. Nach der Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden, ein Schadensereignis wurde nicht festgestellt. Der Einsatz endete um 19:01 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell