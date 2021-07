Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Die Einheit BRUCKHAUSEN der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe feiert am 18.07.2021 100 jähriges bestehen

Gegründet wurde die Einheit Bruckhausen am 18.07.1921 durch 8 Einwohner aus dem gleichnamigen Ortsteil. Die Planungen für das Jubiläum haben bereits vor 2,5 Jahren begonnen und wurden leider von der Corona Thematik eingeholt. Aus diesem Grund mussten leider alle offiziellen Feierlichkeiten abgesagt werden, was wir sehr bedauern. Um doch an dieses Jubiläum zu erinnern haben sich die Mitglieder der Einheit was besonderes ausgedacht. Am 17.07.2021 rückten die Mitglieder Morgens um 04:00 Uhr aus um in ganz Hünxe-Bruckhausen 2500 Löscheimer zu verteilen. Der Haushaltlöscheimer war damals ein schnelles Mittel zur Brandbekämpfung im eigenen Heim oder als Eimerkette in der Nachbarschaft. Mit im Eimer ein Flyer zur Aktion und ein Dank an unsere Sponsoren. Zur Zeit setzt sich die Einheit aus 32 aktiven Mitgliedern zusammen, wie auch 6 Alterskameraden. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

