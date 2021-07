Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern, am 16. Juli 2021 um 09:33 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in den Industrie- und Gewerbepark in Bucholtwelmen alarmiert. In einem dort ansässigen Betrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Während der Erkundung wurde ein technischer Defekt im Gebäude festgestellt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 10:44 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell