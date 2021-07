FW Hünxe: Verkehrsunfall in Hünxe

Feuerwehr Hünxe

Heute Morgen, am 14. Juli 2021 um 08:00 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen nach einem Verkehrsunfall mit zwei PKW unter dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zur Kreuzung "Albert-Einstein-Straße"/"Hans-Richter-Straße" alarmiert. An der Einsatzstelle wurden die Betriebsmittel abgestreut und weitere Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle und den beteiligten PKW´s vorgenommen. Der Einsatz endete abschließend um 09:04 Uhr.

