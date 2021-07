Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz in der Nacht

Hünxe (ots)

Kurz nach Mitternacht, am 9. Juli 2021 um 00:16 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Einsatz alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" ging es in die Straße "Kleiner Feldweg". Die Tür des betroffenen Objektes ist bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst geöffnet worden. Ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken, so dass der Einsatz um 00:36 Uhr endete.

