Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum drohte auf Straße zu fallen

Hünxe (ots)

Heute Nachmittag, am 6. Juli 2021 um 17:26 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in den Buschweg alarmiert. Ein Baum drohte auf die Straße zu fallen. Da der betroffene Baum zusätzlich noch an einem anderen Baum anlehnte nahm das Fällen des Baumes einige Zeit in Anspruch. Neben der Kettensäge kam zusätzlich ein "Greifzug" zum Einsatz. Nach Abschluss aller Maßnahmen endete der Einsatz um 19:05 Uhr.

