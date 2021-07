Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Zimmerbrand

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 5. Juli 2021 um 06:29 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack in den Ortsteil Hünxe alarmiert. Ein Zimmerbrand wurde in den Straße "Am Ringwall" gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Bewohner erfolgreich Löschmaßnahmen eingeleitet. Das Brandgut wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude, unter Atemschutz, entfernt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Abschluss aller Maßnahmen endete der Einsatz für die Feuerwehr um 07:14 Uhr. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell