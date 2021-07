Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern, am 3. Juli 2021 um 13:15 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in die Straße "Lühler Heide" alarmiert. In einer Wohnung war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltlos Zugang zu der betroffenen Wohnung und entfernte die Gefahrenquelle. Löschmaßnahmen waren dafür nicht notwendig. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Einsatz endete um 13:55 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell