Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden

Hünxe (ots)

In der letzten Nacht, am 20. Juni 2021 um 02:52 Uhr, wurde die Einheit Hünxe, unter dem Einsatzstichwort "Wasserschaden", in den "Hohlbachweg" alarmiert. Ein Keller stand unter Wasser. Mit einer Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller gepumpt. Der Einsatz endete gegen 04:10 Uhr.

