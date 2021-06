Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Impfungen von aktiven Mitgliedern der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck

Hünxe (ots)

In den vergangenen Monaten hatte das Thema rund um die Impfungen von ehrenamtlichen Einsatzkräften zeitweise die Medien bestimmt. Auch der Kreis Wesel entschied sich damals dazu, die freiwilligen Feuerwehren im Kreis Wesel zu impfen und den dafür erforderlichen Impfstoff kurzfristig bereitzustellen. Am 01.05.2021 und 08.05.2021 war es dann soweit. Gemeinsam erhielten an beiden Tagen die aktiven Mitglieder der FW Hünxe und Schermbeck ihre Erstimpfung. Stattgefunden hat die Impfung für beide Feuerwehren im Hünxer Gerätehaus. Durchgeführt wurden die Impfungen von Herrn Dr. Wefelnberg. Am 12.06.2021 sowie am heutigen Tag erhielten nun alle Ihre Zweitimpfung. Somit konnten insgesamt an den vier Tagen 192 Kameradinnen und Kameraden vollständig geimpft werden! Wir freuen uns sehr, dass mit Abschluss der Zweitimpfungen ein erhöhter Schutz für unsere Kameradinnen und Kameraden geschaffen wurde. Nur so ist es uns möglich, dauerhaft einsatzbereit zu sein. Im Namen aller Einsatzkräfte bedanken wir uns bei dem Landrat des Kreises Wesel, Herrn Ingo Brohl, der sich für die Priorisierung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte eingesetzt hat und ein klares Zeichen mit der Bereitstellung des Impfstoffes gesetzt hat. Außerdem möchten wir uns bei Herrn Dr. Wefelnberg und seinem Team, für den reibungslosen Ablauf bei der Durchführung der Impfungen, bedanken.

Im Namen der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck, Ellen Großblotekamp und Jan Makosch (Pressesprecher/-in FW Schermbeck/ Hünxe)

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell