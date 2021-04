Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerschein am See

Hünxe (ots)

Bereits am 19. April 2021 um 22:22 Uhr wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Einsatz alarmiert. Am Tenderingssee in Bruckhausen hatten Passanten einen Feuerschein am gegenüberliegenden Ufer gesehen. Bei der Erkundung wurde ein Lagerfeuer entdeckt. Dieses wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Einsatz endete um 23:15 Uhr.

