Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Flächenbrand

Hünxe (ots)

Heute Nachmittag, am 9. April 2021 gegen 17:00 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Brennt Gras/Stroh/Gestrüpp" in den "Grünen Weg" alarmiert. An der Einsatzstelle brannte es auf einer Fläche von ungefähr 25 Quadratmetern. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren gelöscht. Die Feuerwehr konnte um circa 18:15 Uhr wieder einrücken.

