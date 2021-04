Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer in der Nacht

Hünxe (ots)

In der Nacht vom 31. März 2021 gegen 01:25 Uhr wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Brand in der "Hauptstraße" in Bruckhausen alarmiert. Eine brennende Mülltonne wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die ebenfalls alarmierte Polizei mit einem Feuerlöscher gelöscht. Das Brandgut wurde durch die Feuerwehr mit einem Strahlrohr endgültig abgekühlt und die Umgebung auf weitere Glutnester kontrolliert. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um circa 02:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell